Sudafrica: muore regina zulu Mantfombi, reggente da un mese (Di venerdì 30 aprile 2021) La famiglia reale degli zulu, in Sudafrica, ha annunciato la morte della propria regina Shiyiwe Mantfombi Dlamini, 65 anni, che solo un mese fa aveva assunto le veci di reggente alla morte del marito, ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 30 aprile 2021) La famiglia reale degli, in, ha annunciato la morte della propriaShiyiweDlamini, 65 anni, che solo unfa aveva assunto le veci dialla morte del marito, ...

Sudafrica: muore regina zulu Mantfombi, reggente da un mese La famiglia reale degli Zulu, in Sudafrica, ha annunciato la morte della propria regina Shiyiwe Mantfombi Dlamini, 65 anni, che solo un mese fa aveva assunto le veci di reggente alla morte del marito, il re Goodwill Zwethilini.

