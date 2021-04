Successo per il V - Day "Siamo a quota 12mila" (Di venerdì 30 aprile 2021) di Federica Pacella Successo per il V - Day all'hub Brixia Forum: tra ieri ed oggi, si arriverà a 12mila vaccinati. L'apertura straordinaria delle agende per 3mila persone sia giovedì che oggi, tra ... Leggi su ilgiorno (Di venerdì 30 aprile 2021) di Federica Pacellaper il V - Day all'hub Brixia Forum: tra ieri ed oggi, si arriverà avaccinati. L'apertura straordinaria delle agende per 3mila persone sia giovedì che oggi, tra ...

Advertising

TV8it : Sì: è successo davvero. Grazie #NameThatTune per questo momento che diventerà STORIA ?? - AmiciUfficiale : Una lettera molto emozionate di Giulia per Sangiovanni, le penitenze degli ultimi in classifica e importanti rifles… - WWF_DG : Avevo 12 anni quando diventai socio WWF. Andavo porta a porta raccogliendo fondi per la campagna ‘San Francesco’ pe… - raffromano11 : RT @PAnnicchino: Non è grave che Conte dica 'Non è mai successo con un mio governo che un porto rimanesse chiuso'. E' grave che tutti i lea… - TibetNews11 : Il dipartimento provinciale delle risorse umane e della previdenza sociale dell'#Hubei ha tenuto con successo una s… -