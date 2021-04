Suburbia Killer – El Inocente è il nuovo, intricato thriller spagnolo di Netflix con Mario Casas (Di venerdì 30 aprile 2021) Ha debuttato il 30 aprile su Netflix Suburbia Killer, titolo originale El Inocente, una miniserie thriller di Oriol Paulo all’insegna della suspense, basata sul romanzo omonimo di Harlan Coben. Otto episodi per un’unica stagione e un puzzle da ricomporre tra mille enigmi. thriller psicologico che può contare su un cast di primo livello, Suburbia Killer è una delle scommesse più intriganti di Netflix nell’ambito della sua produzione made in Spagna, sempre più prolifica negli ultimi anni grazie all’apertura di un enorme hub alle porte di Madrid. Mario Casas è il protagonista di Suburbia Killer, affiancato da Aura Garrido, Alexandra Jiménez e José Coronado. Nel cast ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 30 aprile 2021) Ha debuttato il 30 aprile su, titolo originale El, una miniseriedi Oriol Paulo all’insegna della suspense, basata sul romanzo omonimo di Harlan Coben. Otto episodi per un’unica stagione e un puzzle da ricomporre tra mille enigmi.psicologico che può contare su un cast di primo livello,è una delle scommesse più intriganti dinell’ambito della sua produzione made in Spagna, sempre più prolifica negli ultimi anni grazie all’apertura di un enorme hub alle porte di Madrid.è il protagonista di, affiancato da Aura Garrido, Alexandra Jiménez e José Coronado. Nel cast ...

Advertising

NetflixIT : Un po' di nuovi arrivi per ogni mood del vostro weekend: ?? I Mitchell contro le macchine ?? Le guide di Headspace:… - eliisabrunoni : RT @NetflixIT: Un po' di nuovi arrivi per ogni mood del vostro weekend: ?? I Mitchell contro le macchine ?? Le guide di Headspace: il sonno… - flamanc24 : RT @NetflixIT: Un po' di nuovi arrivi per ogni mood del vostro weekend: ?? I Mitchell contro le macchine ?? Le guide di Headspace: il sonno… - schermonero : #RT @NetflixIT: Un po' di nuovi arrivi per ogni mood del vostro weekend: ?? I Mitchell contro le macchine ?? Le guid… - dituttounpop : Su @NetflixIT è arrivata #SuburbiaKiller un thriller da cui sarà difficile stazzarsi dopo averlo iniziato... -