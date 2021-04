Subnautica: Below Zero protagonista allo State of Play con un nuovo video gameplay (Di venerdì 30 aprile 2021) allo State of Play di Sony c'è stato spazio anche per Subnautica: Below Zero di Unknown Worlds che si è mostrato in un video gamePlay. Donya Abramo, Community Manager di Unknown Worlds, ha pubblicato un post su PlayStation Blog dove leggiamo: "Siamo entusiasti di essere stati coinvolti nello State of Play di Sony e di presentare alcuni degli incredibili contenuti a cui il team sta lavorando per ultimare Subnautica: Below Zero in vista del lancio su PS4 e PS5 il 14 maggio". Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di venerdì 30 aprile 2021)ofdi Sony c'è stato spazio anche perdi Unknown Worlds che si è mostrato in ungame. Donya Abramo, Community Manager di Unknown Worlds, ha pubblicato un post suStation Blog dove leggiamo: "Siamo entusiasti di essere stati coinvolti nelloofdi Sony e di presentare alcuni degli incredibili contenuti a cui il team sta lavorando per ultimarein vista del lancio su PS4 e PS5 il 14 maggio". Leggi altro...

