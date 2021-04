Suarez | l' esame farsa di italiano a Perugia | video

Leggi su panorama

(Di venerdì 30 aprile 2021) Spuntano in rete le immagini dell'di Luis, sostenuto il 17 settembre scorso presso l'Università per Stranieri diper ottenere la cittadinanza italiana ed essere tesserato dalla Juventus. Secondo i magistrati di, il bomber uruguaiano avrebbe ricevuto un file pdf con le domande che gli avrebbe fatto la commissione. Qui ilintegrale dell'ripreso con una telecamera nascosta. Guarda tutti iNoneuruguay egitto mondiali None Barcellona: il rigore a due Messi-"L'ultima invenzione del Barca: il rigore ""a due"", Messi-