Striscia la Notizia contro Diet Prada: gli strafalcioni "razzisti" dei politici (Di venerdì 30 aprile 2021) Il blog 'Diet Prada' ha accusato di razzismo nei confronti dei cinesi Striscia la Notizia e i suoi due conduttori Michelle Hunziker e Gerry Scotti. Tale portale, però, sembra essere ossessionato dalle discriminazioni razziali e così, il tg satirico ha deciso di fare un servizio con una serie di strafalcioni dei politici italiani che prendono in giro, involontariamente, il modo di parlare in italiano del popolo orientale. Come vi ricorderete, infatti, i due conduttori sono stati accusati di razzismo a seguito di un siparietto comico avvenuto Dietro il bancone del programma di Canale 5. Una gag che ha fatto il giro del mondo arrivando oltre oceano. I due presentatori si sono scusati per lo sketch improvvisato, ma Antonio Ricci no e, anzi, ha voluto prendere una linea ...

