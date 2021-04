Strage durante il raduno religioso: decine di morti e centinaia di feriti (Di venerdì 30 aprile 2021) Almeno 44 persone sono morte schiacciate e 150 sono rimaste ferite a causa della calca formatasi durante il raduno religioso Lag Ba’omer, in Israele. Tragedia durante l’evento religioso Lag Ba’omer sul Monte Meron, in Israele. Nel corso del raduno, a cui avrebbero preso parte circa 100mila persone, secondo le prime informazioni, il sovraffollamento avrebbe fatto L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di venerdì 30 aprile 2021) Almeno 44 persone sono morte schiacciate e 150 sono rimaste ferite a causa della calca formatasiilLag Ba’omer, in Israele. Tragedial’eventoLag Ba’omer sul Monte Meron, in Israele. Nel corso del, a cui avrebbero preso parte circa 100mila persone, secondo le prime informazioni, il sovraffollamento avrebbe fatto L'articolo proviene da YesLife.it.

