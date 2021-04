Strabismo di Venere | tutto quello che c’è da sapere

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 30 aprile 2021) Strabismo di Venere, lo conosciamo tutti ma in pochi sanno esattamente da cosa ha origine, se può arrecare fastidio o se vi si può porre rimedio. Il nome di uso popolare è stato coniato per descrivere le forme leggere di strabismo, in grado di regalare allo sguardo di chi ne è affetto un plus di fascino. L’espressione deriva da quella che sarebbe stata la prima donna nella storia, anzi nella mitologia, ad ammaliare chiunque la osservasse, anche grazie ai suoi occhi leggermente divergenti: Venere. Secondo le leggende, la dea della bellezza e dell’amore aveva infatti uno sguardo che incantava ed emanava sensualità, nonostante (o proprio a causa di) questo leggero strabismo.