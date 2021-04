Advertising

sportli26181512 : Stop Bundesliga, c'è la coppa: Kiel, altra favola dopo la vittoria sul Bayern?: Stop Bundesliga, c'è la coppa: Kiel… - UgoBaroni : RT @CorSport: ?? #Bayern, stop e titolo rimandato. #Haaland lancia il #Dortmund ? - CorSport : ?? #Bayern, stop e titolo rimandato. #Haaland lancia il #Dortmund ? - sportli26181512 : Bayern, stop e titolo rimandato. Haaland lancia il Dortmund: La squadra di Flick costretta a posticipare l'appuntam… -

Ultime Notizie dalla rete : Stop Bundesliga

La Gazzetta dello Sport

Cosa aspettarsi dal fine settimana in Germania. Lasi ferma per un turno, come stabilito già in sede di calendario, dato che il primo maggio cade di sabato, giorno di campionato, e le numerose manifestazioni per la festività in Germania ...MAGONZA (Germania) - Nella 31ª giornata diil Bayern Monaco rimanda l'appuntamento con la matematica vittoria del Meisterschale perdendo in casa del Mainz , che grazie ai gol di Burkardt e Quaison vince 2 - 1 e ottiene il suo sesto ...Passo falso dall'Eintracht Francoforte nella corsa verso la Champions League, che ora si accende più che mai. Il Bayer Leverkusen batte André.Flick è costretto a rimandare l'appuntamento con la vittoria del campionato: il Mainz vince 2-1. Doppietta del norvegese nel colpo Champions del Borussia ...