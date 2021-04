Stellantis in Italia riceve soldi dallo Stato, in Francia dà 10 milioni a Macron (Di venerdì 30 aprile 2021) In Italia c’è una Stellantis che chiede soldi allo Stato sotto forma di garanzie sui prestiti e cassa integrazione, in Francia ce n’è un’altra che allo Stato i soldi li dà per combattere la disoccupazione. Miracoli del capitalismo alla transalpina che regge ormai saldamente il comando di quella che un tempo era la Fiat Italiana degli Agnelli. La notizia è di un paio di giorni fa: Stellantis contribuirà con 10 milioni di euro a un Fondo istituito dal governo francese per riqualificare i lavoratori del settore automotive che rischiano di perdere il posto a causa della transizione verso l’elettrico, per la quale il presidente Emmanuel Macron ha varato un maxi-piano da 8 miliardi di euro. Il fondo per i ... Leggi su tpi (Di venerdì 30 aprile 2021) Inc’è unache chiedeallosotto forma di garanzie sui prestiti e cassa integrazione, ince n’è un’altra che alloli dà per combattere la disoccupazione. Miracoli del capitalismo alla transalpina che regge ormai saldamente il comando di quella che un tempo era la Fiatna degli Agnelli. La notizia è di un paio di giorni fa:contribuirà con 10di euro a un Fondo istituito dal governo francese per riqualificare i lavoratori del settore automotive che rischiano di perdere il posto a causa della transizione verso l’elettrico, per la quale il presidente Emmanuelha varato un maxi-piano da 8 miliardi di euro. Il fondo per i ...

Advertising

scimmiaintesta : RT @domecaruso71: Landini il sindacalista sta dicendo a rai2 che, mentre Embraco va via dall'Italia, altre imprese stanno investendo. E fa… - messveneto : Brilla Stellantis nel mercato dell’auto in Europa e conquista il primo posto nelle vendite: Sostanziali progressi i… - nthroot : #Stellantis, nel primo trimestre quota al 23,6% e leadership in Ue - AnnaP1953 : RT @domecaruso71: Landini il sindacalista sta dicendo a rai2 che, mentre Embraco va via dall'Italia, altre imprese stanno investendo. E fa… - AnnaMariaCastel : RT @domecaruso71: Landini il sindacalista sta dicendo a rai2 che, mentre Embraco va via dall'Italia, altre imprese stanno investendo. E fa… -