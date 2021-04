Stella Rossa campione di Serbia: primo titolo per Dejan Stankovic (Di venerdì 30 aprile 2021) La Stella Rossa è campione di Serbia con quattro turni d’anticipo rispetto alla chiusura del campionato. La vittoria 1-0 contro il Vojvodina ha regalato l’ufficialità della vittoria. È il primo titolo in carriera da allenatore per Dejan Stankovic che ha regalato la trentaduesima affermazione ai biancorossi di Belgrado. Stella Rossa campione: un campionato dominato Un campionato pazzesco, quello della Stella Rossa di Belgrado. Un torneo serbo dominato in un lungo ed in largo che ha spazzato via tutta la concorrenza in un batter d’occhio portando i ragazzi di Dejan Stankovic sul tetto della Serbia dopo prestazioni ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 30 aprile 2021) Ladicon quattro turni d’anticipo rispetto alla chiusura del campionato. La vittoria 1-0 contro il Vojvodina ha regalato l’ufficialità della vittoria. È ilin carriera da allenatore perche ha regalato la trentaduesima affermazione ai biancorossi di Belgrado.: un campionato dominato Un campionato pazzesco, quello delladi Belgrado. Un torneo serbo dominato in un lungo ed in largo che ha spazzato via tutta la concorrenza in un batter d’occhio portando i ragazzi disul tetto delladopo prestazioni ...

Advertising

RinnovoGigio : @lo_scafo Avete capito? Lasciatele a chi di dovere, ovvero quelli che per due volte hanno pareggiato con la Stella Rossa in 10 Vs 11! Prrrrr - internewsit : Stankovic, secondo titolo da allenatore! Stella Rossa campione di Serbia - - _i_n_d_i_o_ : RT @SoloEsclusivInt: Complimenti a DEKI per la vittoria del Campionato Serbo con la Stella Rossa. GRANDE ?????? - VaneJuice : 'haha la roma ha fatto schifo' - usciti col Porto - usciti col Granada - ultimi in Champions - stella rossa battuta… - AndPaoMo : RT @SoloEsclusivInt: Complimenti a DEKI per la vittoria del Campionato Serbo con la Stella Rossa. GRANDE ?????? -