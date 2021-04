Stefano Bettarini asfalta Tommaso Zorzi | “Ne ho visti tanti…”

(Di venerdì 30 aprile 2021)rivolge parole dure nei confronti di, cosa pensa di lui e del successo che sta conquistando in televisione Stefaninon ha risparmiato critiche e dure parole… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

L'ex concorrente del Grande Fratello Vip, durante una diretta Instagram con Maurizio Sorge, ha svelato il suo pensiero su Tommaso Zorzi , nonostante abbia aggiunto di non avere alcuna antipatia personale nei suoi confronti., dopo l'ultima partecipazione, abbastanza fulmine nella Casa del grande fratello vip, ha fatto una lunga chiacchierata su Instagram con il giornalista Maurizio Sorge . I due hanno ...Stefano Bettarini, dopo l’ultima partecipazione, abbastanza fulmine nella Casa del grande fratello vip, ha fatto una lunga chiacchierata su Instagram con il giornalista Maurizio Sorge. I due hanno par ...La love story tra Can Yaman e Diletta Leotta continua ad essere al centro dell'attenzione mediatica. In queste ultime ore si sono rincorse un bel po' di voci sulla coppia: si era parlato di una rottur ...