Stefania Orlando incredula | “L’ho saputo poche ore fa ”

Leggi su howtodofor

(Di venerdì 30 aprile 2021) Il video a fine articolo. “Speriamo che questo pezzo sia di buon auspicio per tornare presto a ballare, a scatenarci e stare tutti insieme”. Questo mi dicedi essere già in tendenza su Twitter e YouTube. Infatti non sono passate nemmeno ventiquattro ore da quando è online il video di Babilonia dell'ex concorrente del Grande Fratello Vip e ha già totalizzato oltre 100.000 visualizzazioni. Un ritmo, quello della canzone, da tormentone estivo. Sarà sicuramente il sottofondo di questa estate molto particolare ma che ha tutto il sapore della ripartenza. Chic, non volgare, da vera Queen, come oramai è nota al pubblico. Laindossa abiti di Ivan Iaboni che la valorizzano in modo elegante. Esuberante, scoppiettante e frizzante. Lanon smette mai ...