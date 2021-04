Star Wars: Carrie Fisher prese lezioni al poligono di tiro dall'insegnante di Robert De Niro (Di venerdì 30 aprile 2021) Per recitare in Star Wars, Carrie Fisher ha ricevuto lezioni al poligono di tiro dallo stesso insegnante che ha preparato Robert De Niro alla sua interpretazione di Travis Bickle in Taxi Driver Nella saga di Star Wars, Carrie Fisher interpreta la Principessa guerriera Leia. Per questo motivo, come riportato da Showbiz Cheat Sheet, George Lucas ha preteso che l'attrice ricevesse lezioni al poligono di tiro insieme allo stesso insegnante che, un anno prima, si è occupato di insegnare come sparare nientepopodimeno che a Robert De Niro, ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 30 aprile 2021) Per recitare inha ricevutoaldio stessoche ha preparatoDealla sua interpretazione di Travis Bickle in Taxi Driver Nella saga diinterpreta la Principessa guerriera Leia. Per questo motivo, come riportato da Showbiz Cheat Sheet, George Lucas ha preteso che l'attrice ricevessealdiinsieme allo stessoche, un anno prima, si è occupato di insegnare come sparare nientepopodimeno che aDe, ...

