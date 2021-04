Spezia, Italiano: “Non ci accontenteremo del pareggio contro il Verona” (Di venerdì 30 aprile 2021) Il tecnico dello Spezia Vincenzo Italiano è intervenuto alla vigilia del match contro il Verona, anticipo della trentaquattresima giornata di Serie A 2020/2021: “contro il Genoa speravo di ottenere almeno un punto e mi aspettavo una prestazione diversa. Non ho gradito l’approccio. Domani sarà importante esprimerci diversamente per affrontare un avversario forte. A Genova abbiamo avuto varie palle gol ma non siamo riusciti a concretizzarle. Dobbiamo mandare in porta i giocatori ed essere più qualitativi e cinici“. Il tecnico dei liguri ha parlato dell’avversario: “Troveremo una squadra che non sta vivendo un buon periodo, ma attacca con quasi tutti i giocatori ed ha ottimi esterni. Servirà la loro stessa intensità per affrontarli. Non sarà facile, ma il traguardo è sempre più vicino e dobbiamo difendere ... Leggi su sportface (Di venerdì 30 aprile 2021) Il tecnico delloVincenzoè intervenuto alla vigilia del matchil, anticipo della trentaquattresima giornata di Serie A 2020/2021: “il Genoa speravo di ottenere almeno un punto e mi aspettavo una prestazione diversa. Non ho gradito l’approccio. Domani sarà importante esprimerci diversamente per affrontare un avversario forte. A Genova abbiamo avuto varie palle gol ma non siamo riusciti a concretizzarle. Dobbiamo mandare in porta i giocatori ed essere più qualitativi e cinici“. Il tecnico dei liguri ha parlato dell’avversario: “Troveremo una squadra che non sta vivendo un buon periodo, ma attacca con quasi tutti i giocatori ed ha ottimi esterni. Servirà la loro stessa intensità per affrontarli. Non sarà facile, ma il traguardo è sempre più vicino e dobbiamo difendere ...

