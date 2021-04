Spezia, i convocati di Italiano per il Verona (Di venerdì 30 aprile 2021) Domani alle 15:00, lo Spezia di Vincenzo Italiano andrà in campo contro il Verona nel match valido per la 34a giornata della Serie A. Ecco la lista dei convocati della squadra ligure, out solo Mattiello e Ramos: Portieri – Zoet, Rafael, Provedel Difensori – Marchizza, Terzi, Bastoni, Ferrer, Chabot, Erlic, Ismajli, Dell’orco, Vignali Centrocampisti – Acampora, Ricci, Agoume, Saponara, Estevez, Maggiore, Pobega, Leo sena Attaccanti – Galabinov, Gyasi, Nzola, Verde, Agudelo, Piccoli. Foto: Twitter Spezia L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 30 aprile 2021) Domani alle 15:00, lodi Vincenzoandrà in campo contro ilnel match valido per la 34a giornata della Serie A. Ecco la lista deidella squadra ligure, out solo Mattiello e Ramos: Portieri – Zoet, Rafael, Provedel Difensori – Marchizza, Terzi, Bastoni, Ferrer, Chabot, Erlic, Ismajli, Dell’orco, Vignali Centrocampisti – Acampora, Ricci, Agoume, Saponara, Estevez, Maggiore, Pobega, Leo sena Attaccanti – Galabinov, Gyasi, Nzola, Verde, Agudelo, Piccoli. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

