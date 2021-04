Speranza | ' Ieri oltre 500mila vaccini | grande lavoro squadra'

(Di venerdì 30 aprile 2021) "in Italia sono state somministrate500 mila dosi di vaccino. Grazie alle donne e agli uomini del Servizio Sanitario Nazionale e a tutte le istituzioni per il grandi. Il ...

Advertising

Corriere : Speranza: «Ieri mezzo milione di vaccinati in un giorno». Ma cresce lo «spread» Italia-Germania - HuffPostItalia : Speranza esulta: 'Ieri sono state somministrate oltre 500mila dosi!' - paoloigna1 : “IERI 500MILA DOSI. GRAZIE” - neifatti : Vaccini, Speranza: “Ieri somministrate oltre 500mila dosi” - CatelliRossella : AVANTI TUTTA! Speranza: 'Ieri oltre 500mila vaccini, grande lavoro di squadra' - Sanità - -

Ultime Notizie dalla rete : Speranza Ieri

Agenzia ANSA

Lo scrive su Facebook il Ministro della Salute, Roberto. Un fatto confermatosera anche dal commissario all'Emergenza Figliuolo: La macchina organizzativa è rponta e adesso abbiamo ...In particolare,le biancorosse si sono presentate con un assetto ancora più rimaneggiato ... Nonostante la duplice battuta d'arresto, la Leonessa potrebbe ancora avere qualchedi accedere ...Un po' in ritardo per il caso Astrazeneca ma Figliuolo ha toccato l’obiettivo “quota 500mila" dosi al giorno. Decisive l'asse con le Regioni e lo sblocco forniture ...Migliora la situazione generale del rischio pandemico in Italia, con nessuna Regione a rischio alto. Speranza: "Ieri oltre 500mila vaccini" ...