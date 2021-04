SpaceX pronto a lanciare il nuovo prototipo di razzo (Di venerdì 30 aprile 2021) SpaceX pronto a lanciare il prototipo di razzo SN15 su Marte questa settimana. Elon Musk ha affermato che l’SN15 è stato sottoposto ha centinaia di miglioranti di progettazione e ad alcuni test iniziali. L’imprenditore ha quindi confermato che il lancio del nuovo prototipo potrebbe avvenire entro questa settimana. SpaceX pronto a lanciare il nuovo razzo Leggi su periodicodaily (Di venerdì 30 aprile 2021)ildiSN15 su Marte questa settimana. Elon Musk ha affermato che l’SN15 è stato sottoposto ha centinaia di miglioranti di progettazione e ad alcuni test iniziali. L’imprenditore ha quindi confermato che il lancio delpotrebbe avvenire entro questa settimana.il

