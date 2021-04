Southampton-Leicester, le formazioni ufficiali (Di venerdì 30 aprile 2021) Ecco le scelte definitive dei due tecnici per Southampton-Leicester, calcio d’inizio alle 21.00 al St. Mary’s Stadium: Southampton (5-3-2): McCarthy; Walker-Peters, Bednarek, Vestegaard, Stephens, Tella; Armstrong, Ward-Prowse, Minamino; Adams, Redmond. Leicester (3-4-1-2): Schmeichel; Fofana, Soyuncu, Evans; Castagne, Ndidi, Tielemans, Thomas; Maddison; Vardy, Iheanacho. Foto: Twitter Leicester L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 30 aprile 2021) Ecco le scelte definitive dei due tecnici per, calcio d’inizio alle 21.00 al St. Mary’s Stadium:(5-3-2): McCarthy; Walker-Peters, Bednarek, Vestegaard, Stephens, Tella; Armstrong, Ward-Prowse, Minamino; Adams, Redmond.(3-4-1-2): Schmeichel; Fofana, Soyuncu, Evans; Castagne, Ndidi, Tielemans, Thomas; Maddison; Vardy, Iheanacho. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

