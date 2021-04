Sospiro di sollievo per la Campania, confermata la zona gialla: l’anticipazione dell’ordinanza (Di venerdì 30 aprile 2021) Si resta ancora in fascia gialla. La notizia è stata resa nota dal sindaco di Benevento Clemente Mastella. Con un post su Facebook, il primo cittadino ha anticipato quanto deciso dal Ministro della Salute, Roberto Speranza sul destino della Campania. Dunque la Campania sarà tra quelle regioni con le minime restrizioni ancora per una settimana, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 30 aprile 2021) Si resta ancora in fascia. La notizia è stata resa nota dal sindaco di Benevento Clemente Mastella. Con un post su Facebook, il primo cittadino ha anticipato quanto deciso dal Ministro della Salute, Roberto Speranza sul destino della. Dunque lasarà tra quelle regioni con le minime restrizioni ancora per una settimana, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

