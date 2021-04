Advertising

Giorno_Bergamo : Sos scorie al cantiere del polo scolastico Testimonia il sindaco -

Ultime Notizie dalla rete : Sos scorie

IL GIORNO

Scoperte lec'è stato l'interessamento del tribunale." Il cantiere di Treviolo sequestrato dai carabinieri su mandato della Dda di Brescia. Era il periodo in cui, dopo l'esplosione dell'...... sul tavolo del Governo, che fra 4 mesi sarà chiamato a decidere dove allocare le, la ... Caltanissetta, 12 gennaio 2021Sicilia Centrale Italia Nostra Sicilia, Associazione Alchimia, ...di Francesco Donadoni Da una parte le segnalazioni degli umarell, i pensionati di cantiere che vedevano con sospetto quell’andirivieni di camion. E dall’altra, una lettera anonima. E tale è rimasta, c ...Pubblichiamo il messaggio del Comitato per "Sa die de sa sardigna 2021" reso disponibile in italiano, sardo-campidanese e in sardo-logudorese. Il tempo che stiamo vivendo ha impedito la partecipa ...