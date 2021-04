Sorteggi qualificazioni Mondiali Femminili: le avversarie dell’Italia (Di venerdì 30 aprile 2021) Sono stati effettuati i Sorteggi per le qualificazioni ai Mondiali Femminili: ecco le avversarie dell’Italia di Bertolini Sorteggio benevolo per l’Italia di Milena Bertolini per le qualificazioni ai Mondiali Femminili che si terranno in Australia e Nuova Zelanda nel 2023. Le azzurre, relegate in prima fascia, affronteranno la Svizzera, la Romania, la Croazia e la Lituania. Le gare di qualificazioni inzieranno a settembre 2021 per concludersi un anno dopo, settembre 2022. I playoff si disputeranno ad ottobre 2022. GRUPPO G: ITALIA, Svizzera, Romania, Croazia, Moldova, Lituania L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 30 aprile 2021) Sono stati effettuati iper leai: ecco ledi Bertolinio benevolo per l’Italia di Milena Bertolini per leaiche si terranno in Australia e Nuova Zelanda nel 2023. Le azzurre, relegate in prima fascia, affronteranno la Svizzera, la Romania, la Croazia e la Lituania. Le gare diinzieranno a settembre 2021 per concludersi un anno dopo, settembre 2022. I playoff si disputeranno ad ottobre 2022. GRUPPO G: ITALIA, Svizzera, Romania, Croazia, Moldova, Lituania L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ultime Notizie dalla rete : Sorteggi qualificazioni Qualificazioni Mondiali femminili 2023: Italia in prima fascia Nazionale femminile, domani le qualificazioni al Mondiale 2023. Le azzurre sono in prima fascia Venerdì, alle 13.30, si terranno i sorteggi delle qualificazioni ai Mondiali 2023. Le partite di qualificazione inizieranno nel settembre 2021 e termineranno esattamente un anno dopo. Gli spareggi sono in programma nell'ottobre 2022. ...

Diretta Sorteggio Qualificazioni Mondiali donne 2023/ Streaming video: si comincia! Il Sussidiario.net Diretta Sorteggio Qualificazioni Mondiali donne 2023/ Streaming video: si comincia! Diretta sorteggio qualificazioni Mondiali donne 2023 streaming video tv: alle ore 13:30 di venerdì 30 aprile l'Italia conoscerà le sue avversarie.

