Sony pensa di cambiare il design di PS5?

(Di venerdì 30 aprile 2021) L’attuale problema della scarsa reperibilità disul mercato forse potrebbe essere risolta dain un modo singolare: cambiando ildell’hardware. Nonostantesia arrivata a quota 7.8 milioni di unità distribuite, il problema della carenza di scorte e disponibilità dei semiconduttori che compongono la console impedisce una produzione più sostenuta, con moltissimi giocatori che ancora oggi non riescono a trovare l’ultima consolenei negozi sia fisici che online. Hiroki Totoki, CFO di, non si aspetta che il problema della carenza di scorte venga risolto già quest’anno. Eppure, secondo Totoki, una soluzione per risolvere la situazione potrebbe esserci: per arginare la mancanza dei semiconduttori, il CFO suggerisce la possibilità di trovare vie alternative ...

Al momento Sony infatti non avrebbe mai avuto in mente di cambiare il suo design decisamente minimale per raggirare il problema, ma avrebbero delle soluzioni interne per velocizzare la produzione.