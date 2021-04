Sono stati condannati per mafia ma hanno il reddito di cittadinanza, sei denunce a Salerno (Di venerdì 30 aprile 2021) Percepivano il reddito di cittadinanza pur avendo riportato gravi condanne ormai definitive oppure omettendo di indicare chi, tra i propri familiari, le aveva subite. Sono sei le persone denunciate alle competenti Procure della Repubblica dai finanzieri del Comando provinciale di Salerno nell’ambito di controlli sui beneficiari del reddito di cittadinanza in quanto lo avevano ottenuto senza averne titolo. Gli accertamenti delle Fiamme Gialle, in collaborazione con l’Inps, hanno riguardato i soggetti che, dall’incrocio delle banche dati in uso, risultavano avere precedenti per associazione mafiosa. Mediante lo scambio informativo con gli enti interessati, gli investigatori del Nucleo di Polizia economico finanziaria Sono così risaliti a quanti, tra ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 30 aprile 2021) Percepivano ildipur avendo riportato gravi condanne ormai definitive oppure omettendo di indicare chi, tra i propri familiari, le aveva subite.sei le persone denunciate alle competenti Procure della Repubblica dai finanzieri del Comando provinciale dinell’ambito di controlli sui beneficiari deldiin quanto lo avevano ottenuto senza averne titolo. Gli accertamenti delle Fiamme Gialle, in collaborazione con l’Inps,riguardato i soggetti che, dall’incrocio delle banche dati in uso, risultavano avere precedenti per associazione mafiosa. Mediante lo scambio informativo con gli enti interessati, gli investigatori del Nucleo di Polizia economico finanziariacosì risaliti a quanti, tra ...

Advertising

TeresaBellanova : “Con i miei governi i porti non sono mai stati chiusi”. Sì , lo ha detto per davvero Giuseppe #Conte, dimenticando… - Agenzia_Ansa : Dai test sui 213 passeggeri del volo dall'India atterrato ieri sera a Fiumicino sono risultati positivi al Covid in… - fattoquotidiano : Spese pazze Liguria, ecco perché i consiglieri sono stati assolti in appello: “Tutte lecite, non ci sono parametri… - D474NE : RT @ImperioDM1: Si era già capito tutto durante lo stratega-gate,ma le persone hanno iniziato a vederla in modo diverso grazie a Dayane e l… - SovieticoIl : @DarkLadyMouse @convivioblog Non è per niente una guerra social, sono stati messi alla gogna delle persone, diffusi… -