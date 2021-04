“Sono emozionato, guardatela”. Tommaso Zorzi, nuova vita ma anche nuova casa (Di venerdì 30 aprile 2021) Tommaso Zorzi, un periodo baciato dalla fortuna. vita nuova? Non solo, anche la casa. L’ex gieffino vincitore dell’ultima edizione del GF Vip dice addio alla sua vecchia vita da influencer, o meglio. Si veste di ruoli più importanti che spaziano dalle diverse ospitate negli studi televisivi all’essere opinionista di un altro reality, quello dell’Isola. Ma il periodo promette bene e sembra portare ancora più lontano. Non si fa che parlare del successo di Tommaso Zorzi ed effettivamente è impossibile negarlo. Ormai l’ex gieffino è entrato ufficialmente anche tra le risorse artistiche di Mediaset dopo la vittoria al Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini. Nelle vesti di ospite fisso del ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 30 aprile 2021), un periodo baciato dalla fortuna.? Non solo,la. L’ex gieffino vincitore dell’ultima edizione del GF Vip dice addio alla sua vecchiada influencer, o meglio. Si veste di ruoli più importanti che spaziano dalle diverse ospitate negli studi televisivi all’essere opinionista di un altro reality, quello dell’Isola. Ma il periodo promette bene e sembra portare ancora più lontano. Non si fa che parlare del successo died effettivamente è impossibile negarlo. Ormai l’ex gieffino è entrato ufficialmentetra le risorse artistiche di Mediaset dopo la vittoria al Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini. Nelle vesti di ospite fisso del ...

Advertising

anwarkins : il mio compleanno si avvicina sono emozionato - Dreamy_092 : RT @stefee_: Non ho commentato la telefonata tra Vittorio e Marta perché sono amareggiata dal comportamento di Marta nei confronti di Dante… - La7tv : #lariachetira L'intervista di @MyrtaMerlino a Luca #Tommassini: 'Mi sono fatto il culo, ho studiato come un matto,… - primarioIII : Sono emozionato ... sto passando di regione dopo mesi - FinarMariasole : RT @mottasonoio: Sono emozionato e non mi sembra vero. Cercherò di farvi capire quanto mi è mancato tutto questo sul palco, in questi due c… -