Sonia Bruganelli a Dubai | “furbetta” del turismo vaccinale?

La produttrice tv Sonia Bruganelli, a capo della Sdl2005, moglie di Paolo Bonolis, ha postato foto e video di Dubai, dov'è volata di recente. Prima che si scatenassero i soliti detrattori che l'accusano di ostentare il lusso, questa volta è intervenuto Bonolis, spiazzando tutti. Cosa le ha scritto il marito, conduttore di "Avanti un altro!"? Come ha reagito la Bruganelli? Quali sono stati i principali commenti degli utenti?

Ultime Notizie dalla rete : Sonia Bruganelli Paolo Bonolis e il dramma da bambino: ecco di cosa soffriva Il marito di Sonia Bruganelli con le sue trasmissione, 'Avanti un altro!' e 'Ciao Darwin' è riuscito a farmi amare da una grande fetta di pubblico, appassionando sia giovani che adulti. Nei suoi ...

Elettra Lamborghini: isolata dagli altri due opinionisti dell'Isola - Ecco il motivo Il primo è stato interrogato da Sonia Bruganelli durante il programma del vincitore del gf vip, Punto Z, format da lui presentato sulla piattaforma streaming di Mediasetplay. Il conduttore ha ...

Paolo Bonolis: frecciatina alla moglie Sonia? Il rapporto tra Paolo Bonolis e la moglie Sonia Bruganelli va avanti da anni e i due non hanno mai nascosto di essere molto innamorati. La loro relazione, ...

