Sondaggi Tp | pass vaccinale | gli italiani mettono dei paletti

Ad inizio settimana il premier Draghi ha presentato in Parlamento il Pnrr (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza). Gli italiani che lo hanno letto anche in parte si dividono tra chi lo promuove (39,2%) e chi lo boccia (37,7%). Un ulteriore 21% non l'ha letto o non si è informato sull'argomento. È quanto emerge dal Sondaggio settimanale realizzato da Termometro Politico tra il 27 e il 29 aprile. Fonte: Termometro PoliticoMa che effetti avrà il Recovery Plan sul futuro del nostro Paese? Per il 28,6% degli intervistati il Pnrr farà da volano per l'economia italiana, per il 36,1% servirà a evitare di fallire ma i fondamentali dell'economia rimarranno negativi, per il 12,6% non cambierà quasi nulla mentre per il 17,4% esso peggiorerà la situazione, rendendo l'Italia ancora più dipendente dall'Europa e dal grande ...

