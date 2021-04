Sondaggi politici oggi: la Lega scende (Di venerdì 30 aprile 2021) Secondo i Sondaggi di Index Research per Piazzapulita la Lega è l’unico tra i primi quattro partiti a cedere consensi questa settimana Se sette giorni fa il Carroccio era al 21,6% ora secondo le rilevazioni di Index Research perde quasi mezzo punto percentuale. Restando poco sopra la quota psicologica del 21%. Non ne approfitta però il Partito Democratico che non riesce ad accorciare le distanze con una percenutale invariata rispetto alla settimana scorsa al 20%. Cresce, anche se di poco, Fratelli d’Italia, che a differenza di quanto rilevato da altre consultazioni, per i Sondaggi di Piazzapulita rimane la terza forza politica secondo il campione intervistato. Il Movimento 5 Stelle è ormai reLegato al quarto posto, seppure con un tiepido accenno di ripresa che lo porta in alto di un decimo di punto percentuale. Per ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 30 aprile 2021) Secondo idi Index Research per Piazzapulita laè l’unico tra i primi quattro partiti a cedere consensi questa settimana Se sette giorni fa il Carroccio era al 21,6% ora secondo le rilevazioni di Index Research perde quasi mezzo punto percentuale. Restando poco sopra la quota psicologica del 21%. Non ne approfitta però il Partito Democratico che non riesce ad accorciare le distanze con una percenutale invariata rispetto alla settimana scorsa al 20%. Cresce, anche se di poco, Fratelli d’Italia, che a differenza di quanto rilevato da altre consultazioni, per idi Piazzapulita rimane la terza forza politica secondo il campione intervistato. Il Movimento 5 Stelle è ormai reto al quarto posto, seppure con un tiepido accenno di ripresa che lo porta in alto di un decimo di punto percentuale. Per ...

Advertising

you_trend : ?? Nuovo appuntamento con la #Supermedia YouTrend per @Agenzia_Italia! ?? In calo tutti i partiti della maggioranza… - neXtquotidiano : Sondaggi politici oggi: la Lega scende - Frances59546252 : Non sono in tanti a manipolare i sondaggi politici, è uno solo 'MACALUSU'. - AldoSciara : RT @you_trend: ?? Nuovo appuntamento con la #Supermedia YouTrend per @Agenzia_Italia! ?? In calo tutti i partiti della maggioranza, con l'e… - lorepregliasco : RT @you_trend: ?? Nuovo appuntamento con la #Supermedia YouTrend per @Agenzia_Italia! ?? In calo tutti i partiti della maggioranza, con l'e… -