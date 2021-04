Sondaggi politici oggi | la Lega precipita | cala ancora la fiducia in Draghi

(Di venerdì 30 aprile 2021) Idi Index Research illustrati ieri da Corrado Formigli durante Piazzapulita dicono che laperde voti e punti (-0,4% in una settimana) mentre Marioè a corto didopo pochi mesi di governo.: La rilevazione della trasmissione di La7 fotografa le intenzioni di voto degli italiani: laè al 21,2%, in calo dello 0,4% rispetto alla scorsa settimana mentre il Partito Democratico si avvicina pur rimanendo fermo, visto che è stabile al 20% ma è distante ora solo un 1,2% dal Carroccio. Dietro c’è Fratelli d’Italia al 17,9%, in crescita dello 0,1%, seguita dal MoVimento 5 Stelle che è al 16,7% e cresce dello 0,1%. Forza Italia è al 6.8% e cresce dello 0,3% mentre Azione di Carlo ...

Dopo aver analizzato i dati di EMG , è tempo di andare a conoscere la nuova supermedia dei sondaggi politici di Youtrend per Agi . Qualche novità degna di nota tra i principali partiti: calo generalizzato per l'area di governo, mentre la Meloni guadagna consensi. La Lega si conferma primo partito. Sondaggi politici: Salvini sempre meno popolare, cala il suo partito, ma è ancora in testa alla classifica. Il leader della Lega è dietro a Draghi, Meloni, Conte, Zaia e Bonaccini, che lo superano. I sondaggi politici di Index Research illustrati ieri da Corrado Formigli durante Piazzapulita dicono che la Lega perde voti e punti (-0,4% in una settimana) mentre Mario Draghi è a corto di fiducia dopo pochi mesi di governo.