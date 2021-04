Sondaggi politici elettorali oggi 30 aprile 2021: Meloni cresce ancora, leggero calo per M5s e Lega (Di venerdì 30 aprile 2021) Sondaggi politici elettorali: Supermedia 30 aprile 2021 Sondaggi politici elettorali – Fratelli d’Italia continua a crescere, mentre Lega e M5s registrano una lieve contrazione. In leggero aumento il consenso verso il Pd, che resta il secondo partito dopo il Carroccio. È quanto emerge dalla Supermedia Agi/Youtrend di questa settimana, elaborata sugli ultimi Sondaggi politici. Premiata dunque la strategia d’opposizione del partito di Giorgia Meloni, che questa settimana si è schierato in favore dell’abolizione del coprifuoco e ha presentato una mozione di sfiducia nei confronti del ministro della Salute Roberto Speranza. Alla Lega, in ... Leggi su tpi (Di venerdì 30 aprile 2021): Supermedia 30– Fratelli d’Italia continua are, mentree M5s registrano una lieve contrazione. Inaumento il consenso verso il Pd, che resta il secondo partito dopo il Carroccio. È quanto emerge dalla Supermedia Agi/Youtrend di questa settimana, elaborata sugli ultimi. Premiata dunque la strategia d’opposizione del partito di Giorgia, che questa settimana si è schierato in favore dell’abolizione del coprifuoco e ha presentato una mozione di sfiducia nei confronti del ministro della Salute Roberto Speranza. Alla, in ...

Advertising

AldoSciara : RT @you_trend: ?? Nuovo appuntamento con la #Supermedia YouTrend per @Agenzia_Italia! ?? In calo tutti i partiti della maggioranza, con l'e… - lorepregliasco : RT @you_trend: ?? Nuovo appuntamento con la #Supermedia YouTrend per @Agenzia_Italia! ?? In calo tutti i partiti della maggioranza, con l'e… - gemin_steven98 : RT @you_trend: ?? Nuovo appuntamento con la #Supermedia YouTrend per @Agenzia_Italia! ?? In calo tutti i partiti della maggioranza, con l'e… - you_trend : ?? Nuovo appuntamento con la #Supermedia YouTrend per @Agenzia_Italia! ?? In calo tutti i partiti della maggioranza… - mammeonline : RT @bioccolo: Mentre i media mainstream si affannano a denigrare lo #smartworking, i fatti smentiscono i sondaggi commissionati ad hoc e da… -