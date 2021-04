Sondaggi elettorali EMG | cresce di 20 punti il partito del coprifuoco alle 23

(Di venerdì 30 aprile 2021)EMG,di 10ildel23 Nelle ultime settimane ancora più delle intenzioni di voto verso i partititi appaiono interessanti le rilevazioni dei vari, come gli ultimi di EMG per Agorà, sulle opinioni degli italiani riguardo le restrizioni contro la pandemia e le riaperture. Anche perchè è su questo che le varie forze politiche sembrano dibattere di più ultimamente. E così spicca la domanda sul. In cuidi ben il 20% la percentuale di coloro che sarebbero favorevoli a ritardarlo23. Passano dal 18% al 38%. E solo per trenon raggiungono il ...

Advertising

claudelcam : @Massimi07074367 @annamaria_ff Quelli ci sono in tutti i sondaggi, che infatti sono sondaggi, appunto, non risultati elettorali. - infoitinterno : Sondaggi elettorali: Salvini è sempre meno popolare e la Lega cala, ma è ancora il primo partito - TrendOnline : Sondaggi politici-elettorali: chi scende e chi sale. Scopri tutti i dati più recenti di diversi istituti di ricerca… - Maryeterngif1 : Sondaggi elettorali: Salvini è sempre meno popolare e la Lega cala, ma è ancora il primo partito - VOTA NELLA TOP F… - Lux_Clarissima : RT @fanpage: Il partito di Giorgia Meloni continua ad acquistare consensi -

Ultime Notizie dalla rete : Sondaggi elettorali

...nemico mortale per un ceto politico che certi giorni dimostra di ragionare in termini die ... E che già sta lavorando per affrontare le prossime scadenze. Amministrative, politiche, ...La media di seieffettuati all'uscita dei seggi(C - Voter - Times Now, C - Voter - Abp, Axis - India Today, Cnx - Republic Tv, P - Marq - Reporter Tv e Today's Chanakya) è di 174 ...Il leader del Chp ha fatto nuovamente appello a indire elezioni anticipate per il prossimo autunno. "Il fardello di problemi della ...La spiaggia libera di Miramare e un logo a tinte azzurre e arancioni con la scritta “ Jamil, sindaco per Rimini ” a fare da sfondo a una conferenza stampa – di fatto a libero accesso e trasmessa in di ...