Somiglianza tra Chiara Ferragni e Stefania Gucci (Di venerdì 30 aprile 2021) Quello della Somiglianza è un post che noi di IsaeChia dedichiamo quotidianamente alle tante segnalazioni inviateci dai lettori del nostro sito (via mail a isa.e.chia@gmail.com o via social network, tramite le nostre pagine Facebook, Twitter o Instagram) che propongono una similitudine fisica che loro riscontrano, nei tratti o nei colori, tra due personaggi della televisione, della musica, del cinema, del gossip o dello sport. Si tratta pertanto di un post leggero, senza alcun fine se non quello di constatare o meno l’esistenza di qualche analogia tra due persone note. Eccovi la Somiglianza di quest’oggi: Somiglianza pazzesca: Chiara Ferragni e Stefania Gucci, la mamma di Drusilla Gucci. Ragazze, uguali! Beatrice Che ne pensate? (L’immagine di ... Leggi su fattidigossip (Di venerdì 30 aprile 2021) Quello dellaè un post che noi di IsaeChia dedichiamo quotidianamente alle tante segnalazioni inviateci dai lettori del nostro sito (via mail a isa.e.chia@gmail.com o via social network, tramite le nostre pagine Facebook, Twitter o Instagram) che propongono una similitudine fisica che loro riscontrano, nei tratti o nei colori, tra due personaggi della televisione, della musica, del cinema, del gossip o dello sport. Si tratta pertanto di un post leggero, senza alcun fine se non quello di constatare o meno l’esistenza di qualche analogia tra due persone note. Eccovi ladi quest’oggi:pazzesca:, la mamma di Drusilla. Ragazze, uguali! Beatrice Che ne pensate? (L’immagine di ...

Advertising

Lorenzo56851671 : @007 Sono l'unico a vedere una somiglianza tra lei e @NaliOfficial? ?????? #Annalisa #Nuda10 - IsaeChia : Somiglianza tra Chiara Ferragni e Stefania Gucci #isola - ArielloGiuliano : @Giovaguerrato Già..reazioni troppo differenti tra individui. ci sono aspetti inquietanti di questa patologia. La s… - mikachwoo : ho visto una somiglianza tra cdc e nayeon e da quando me ne sono accorta non riesco più a vederle come prima - filoage : Somiglianza fonetica tra marchi e rischio di confusione per i consumatori -