Solskjaer | «Cavani? sta dimostrando le sue qualità Vi dico cosa vorrei da lui»

Ole Gunnar Solskjaer commenta il successo netto del Manchester United contro la Roma e si sofferma sul Matador Cavani Ole Gunnar Solskjaer ha parlato dopo la vittoria netta del suo Manchester United sulla Roma per 6-2 soffermandosi su uno dei giocatori decisivi della serata: Edinson Cavani. Ecco le parole del tecnico norvegese. Cavani – «È stato fuori per sette mesi e prima di venire qui era reduce da un altro lungo stop. Ha avuto un paio di problemi fisici e ora sta lavorando duramente per tornare in forma. Sta dimostrando le sue qualità e sa bene quello che penso di lui. Sa che vorrei che restasse per un altro anno. Ne abbiamo parlato e capisco che per lui sia stata una stagione complicata. Ma gli ho assicurato che Manchester e Old Trafford sono ...

