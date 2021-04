Smaltimento rifiuti illecito | denunciato legale rappresentante azienda agricola

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 30 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAltavilla Silentina (Sa) – I Carabinieri della stazione di Borgo Carillia hannoildi un’zootecnica di serre. In particolare: – la ditta non era in grado di giustificare l’avvenutodeispeciali contenenti sostanze pericolose come i fanghi e le acque di lavaggio della sala mungitura effettuati con prodotti altamente corrosivi e tossici per l’ambiente; – veniva accertato un diffuso fenomeno di inquinamento del terreno a causa della mancata intercettazione dei liquami prodotti poiché gli stessi venivano illecitamente smaltiti per ruscellamento su una superficie di quasi 4000mq; – veniva accertato un diffuso deposito incontrollato di letame su diverse aree ...