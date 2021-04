Sky del Canto: ritorno con novità per la classica d’apertura dello skyrunning (Di venerdì 30 aprile 2021) Il 2021 sarà l’anno della rinascita per la Sky del Canto. Dopo lo stop forzato dello scorso anno a causa della pandemia, la competizione orobica tornerà il prossimo 16 maggio con una vesta tutta tricolore. Giunta all’undicesima edizione, la kermesse organizzata dalla Carvico skyrunning sarà valida anche come prova unica del Campionato Nazionale skyrunning per società sotto l’egida di Csen Outdoor. Fra le novità che accompagneranno gli appassionati del settore lungo i sentieri dell’Isola Bergamasca vi sarà infatti la possibilità di affrontare la gara in compagnia del miglior amico dell’uomo tramite una serie di tracciati ad hoc con un dislivello compreso fra i 500 e i 1500 metri. Fra le prime gare in Italia a inserire questa tipologia di format, lo Sky Race del Canto ospiterà inoltre la ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 30 aprile 2021) Il 2021 sarà l’anno della rinascita per la Sky del. Dopo lo stop forzatoscorso anno a causa della pandemia, la competizione orobica tornerà il prossimo 16 maggio con una vesta tutta tricolore. Giunta all’undicesima edizione, la kermesse organizzata dalla Carvicosarà valida anche come prova unica del Campionato Nazionaleper società sotto l’egida di Csen Outdoor. Fra leche accompagneranno gli appassionati del settore lungo i sentieri dell’Isola Bergamasca vi sarà infatti la possibilità di affrontare la gara in compagnia del miglior amico dell’uomo tramite una serie di tracciati ad hoc con un dislivello compreso fra i 500 e i 1500 metri. Fra le prime gare in Italia a inserire questa tipologia di format, lo Sky Race delospiterà inoltre la ...

Ultime Notizie dalla rete : Sky del Gender Watch: Omofobia? I veri discriminati e perché nessuno li difende La vicenda di Maya Forstater , che ha recentemente parlato a Sky News , disegna bene lo scenario ...il Dna è così immutabile che è necessario iniettare artificialmente a questi soggetti gli ormoni del ...

Europa League: Pellegrini, ora è difficile dire qualcosa ... Lorenzo Pellegrini, a Sky Sport dopo la sconfitta a Manchester. "Abbiamo sbagliato perché non possiamo buttare via tutto ciò che è stato fatto di buono, non c'è niente da salvare - le parole del ...

Guardiola a Del Piero: "Vediamoci in Italia, mi manca la pasta". VIDEO Sky Sport Milan, tutte le notizie di oggi: alle 14.30 la conferenza di Pioli Milan-Benevento: dove vederla — Il prossimo match dei rossoneri in campionato sarà sabato 1 maggio contro il Benevento, al Meazza alle ore 20.45. La partita sarà visibile in e ...

LIVE Juve, tutte le notizie di oggi Quattro giocatori di Pirlo sono a rischio squalifica e, dunque, in caso di ammonizione con l’Udinese salterebbero il big match col Milan. Si tratta di McKennie, De Ligt, Bonucci e Ronaldo. Udinese-Juv ...

