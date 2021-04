Siviglia | Ocampos | “Ci siamo anche noi per la Liga Combatteremo fino all’ultimo per battere i più forti”

Leggi su alfredopedulla

(Di venerdì 30 aprile 2021) In un’intervista dal Diario di, Lucasha analizzato la stagione delche si è qualificato per la prossima Champions League e si sta giocando la: “E’ stato un anno molto strano nel senso che a volte ricordo che eravamo in una situazione in cui abbiamo perso tre partite di fila, che stavamo un po’ male, per noi stessi e in classifica, e ora ci troviamo in una parte del torneo finale in cui mancano cinque finali elì a lottare per grandi cose. La qualificazione in Champions? Abbiamo raggiunto l’obiettivo che ci eravamo prefissati durante tutto l’anno, quello che volevamo quando abbiamo iniziato il campionato, qualificarci per la Champions League per il secondo anno consecutivo. Ciriusciti e ora, per me, resta la parte più bella, che è divertirsi ...