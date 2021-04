Sistema Impresa Salerno, Monica Manzi confermata alla presidenza (Di venerdì 30 aprile 2021) Salerno, 30 apr. (Labitalia) - Rilancio dell'economia salernitana in linea con le strategie indicate nel piano nazionale di ripresa e resilienza. E' il traguardo che si prefigge Monica Manzi, confermata presidente di Sistema Impresa Salerno per i prossimi quattro anni, a seguito della votazione avvenuta nell'assemblea del 27 aprile 2021. "Nella complessità del contesto socioeconomico che stiamo vivendo - ha commentato la rieletta presidente Manzi - sono convinta che Sistema Impresa Salerno avrà un ruolo determinante per il sostegno alle imprese nella ripresa. Una fase che coinvolgerà le attività un territorio ricco di peculiarità e potenzialità. Dobbiamo cogliere l'opportunità offerta dai contenuti, ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 30 aprile 2021), 30 apr. (Labitalia) - Rilancio dell'economia salernitana in linea con le strategie indicate nel piano nazionale di ripresa e resilienza. E' il traguardo che si prefiggepresidente diper i prossimi quattro anni, a seguito della votazione avvenuta nell'assemblea del 27 aprile 2021. "Nella complessità del contesto socioeconomico che stiamo vivendo - ha commentato la rieletta presidente- sono convinta cheavrà un ruolo determinante per il sostegno alle imprese nella ripresa. Una fase che coinvolgerà le attività un territorio ricco di peculiarità e potenzialità. Dobbiamo cogliere l'opportunità offerta dai contenuti, ...

Advertising

StraNotizie : Sistema Impresa Salerno, Monica Manzi confermata alla presidenza - fisco24ore : La rivista mensile del Sistema Frizzera, che affronta i temi della contabilità, del reddito d’impresa e del bilanci… - zelda_legends : @ZZiliani Ma la @FIGC non ha niente da dire? Se lo avesse fatto un arbitro con l'Inter o il Napoli partivano le inc… - cciaaumbria : LA CULTURA E L'IMPRESA IN UMBRIA Il sistema produttivo culturale e creativo nel 2020 tiene rispetto all’anno preced… - LPorcellotti : In un sistema di sinistra dove si combatte l'arricchimento e quindi il lavoro di impresa piccola che trasmette manu… -