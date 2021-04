Sindaco, foto a Santa Teresa: nessun controllo alla foce del Fusandola (Di venerdì 30 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Non coglie… l’attimo: il Sindaco si avvicina ma non si affaccia. Vincenzo Napoli, dopo mezzogiorno, fa capolino a Santa Teresa. Incassa le rassicurazioni della ditta che ha appena terminato i lavori di svuotamento/drenaggio della vasca di contenimento cosiddetta ‘troppo pieno’ al servizio del vicino canale, poi fa marcia indietro verso Palazzo di Città. Con più piglio avrebbe potuto comodamente percorrere 50 metri ed affacciarsi alla foce per verificare quale fosse, in quel momento, il colore delle acque che raggiungono il mare. In questo periodo il Fusandola spesso assume diverse e variegate tonalità cromatiche. Scambia qualche battuta con i ragazzi che ripuliscono la spiaggia infine Vincenzo Napoli, seduto su una panchina, si concede a ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 30 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Non coglie… l’attimo: ilsi avvicina ma non si affaccia. Vincenzo Napoli, dopo mezzogiorno, fa capolino a. Incassa le rassicurazioni della ditta che ha appena terminato i lavori di svuotamento/drenaggio della vasca di contenimento cosiddetta ‘troppo pieno’ al servizio del vicino canale, poi fa marcia indietro verso Palazzo di Città. Con più piglio avrebbe potuto comodamente percorrere 50 metri ed affacciarsiper verificare quale fosse, in quel momento, il colore delle acque che raggiungono il mare. In questo periodo ilspesso assume diverse e variegate tonalità cromatiche. Scambia qualche battuta con i ragazzi che ripuliscono la spiaggia infine Vincenzo Napoli, seduto su una panchina, si concede a ...

