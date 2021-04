Silvio Berlusconi, lavori in corso per la sua Villa Certosa | Come diventerà la ricca dimora dell’imprenditore (Di sabato 1 maggio 2021) Sono in corso i preparativi per la stagione estiva per Villa Certosa, di proprietà di Silvio Berlusconi. Ecco Come sarà l’abitazione. La Villa in questione è situata a Porto Rotondo, una frazione di Olbia vicino a Punto La. Al suo interno, ci sono ben 68 vani, 181 mq di autorimessa e 174 mq di posti auto. E’ possibile anche trovare quattro bungalow di cui due sono abitazioni civili e due immobili che sono stati chiamati ‘Cactus‘ e ‘Ibiscus‘. Inoltre, Villa Certosa comprende un teatro, una torre, una serra, una palestra, una talassoterapia, 297 mq di orto medicinale e un grandissimo parco di 580.477 mq. Siete curiosi di sapere Come diventerà adesso la dimora? Ampliamento in ... Leggi su cityroma (Di sabato 1 maggio 2021) Sono ini preparativi per la stagione estiva per, di proprietà di. Eccosarà l’abitazione. Lain questione è situata a Porto Rotondo, una frazione di Olbia vicino a Punto La. Al suo interno, ci sono ben 68 vani, 181 mq di autorimessa e 174 mq di posti auto. E’ possibile anche trovare quattro bungalow di cui due sono abitazioni civili e due immobili che sono stati chiamati ‘Cactus‘ e ‘Ibiscus‘. Inoltre,comprende un teatro, una torre, una serra, una palestra, una talassoterapia, 297 mq di orto medicinale e un grandissimo parco di 580.477 mq. Siete curiosi di sapereadesso la? Ampliamento in ...

