Sicilia, giovane violentata dagli amici, ma il padre li difende: “Mia figlia era ubriaca, sono bravi ragazzi” (Di venerdì 30 aprile 2021) Ragazza violentata dagli amici, ma il padre li difende: “Mia figlia era ubriaca” Una ragazza viene violentata dagli amici, ma il padre della vittima difende i suoi aggressori affermando che la figlia era ubriaca: è l’incredibile vicenda avvenuta a Campobello di Mazara, in Sicilia. Secondo quanto ricostruito, i fatti si sono svolti il 6 febbraio scorso. La giovane viene invitata a una festa da suoi cinque coetanei. “Mi hanno portata in una casa estiva di Tre Fontane dicendo che c’erano anche altre ragazze — è il racconto fatto dalla vittima agli inquirenti — Abbiamo ballato e bevuto in attesa che ... Leggi su tpi (Di venerdì 30 aprile 2021) Ragazza, ma illi: “Miaera” Una ragazza viene, ma ildella vittimai suoi aggressori affermando che laera: è l’incredibile vicenda avvenuta a Campobello di Mazara, in. Secondo quanto ricostruito, i fatti sisvolti il 6 febbraio scorso. Laviene invitata a una festa da suoi cinque coetanei. “Mi hanno portata in una casa estiva di Tre Fontane dicendo che c’erano anche altre ragazze — è il racconto fatto dalla vittima agli inquirenti — Abbiamo ballato e bevuto in attesa che ...

Tp24it : La giovane violentata a Campobello. L'arrivo a casa, l'aiuto del fratello - ilnerello : @italy983 @Ruffino_Lorenzo Sul primo punto non credo. Non ricordo esattamente i dati, ma la Sicilia non è fra le re… - NewSicilia : #Newsicilia L'attività è stata coordinata dalla Sala Operativa della #Polfer che, avvalendosi dei sistema di… - Tp24it : Aveva un coltello in auto. Assolto un giovane di Marsala - Udc_Sicilia : RT @AntonioDePoli: Un anno dalla tragica notte in cui Pasquale Apicella, giovane agente della questura di Napoli, fu ucciso da dei criminal… -