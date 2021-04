Si è spenta Anne Douglas la vedova di Kirk morto qualche mese fa

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 30 aprile 2021) Il marito era venuto a mancare a febbraio 2020ha vissuto pochi mesi senza, venuto a mancare a febbraio 2020, poi anche lei a 102 anni non ce l’ha fatta e sinella casa di Beverly Hills all’età di 102 anni. I due si erano incontrati nel 1953 a Parigi, durante le riprese di “Atto d’Amore” per poi sposarsi l’anno dopo. I due sono stati spostai per 66 anni e dal loro matrimonio sono nati Peter e Eric che si sono aggiunti a Michael e Joel figli dinati dal precedente matrimonio. Leggi anche:dona il suo patrimonio di 61 milioni in beneficienzaera una delle ultime star di Hollywood, famoso per i suoi ruoli in ‘Spartacus’ e ‘Orizzonti di gloria’., nata in ...