Sexify | il buffo erotismo cervellotico di Netflix

(Di venerdì 30 aprile 2021)- Aleksandra Skraba Mettere insieme Sex and the City e Big Bang Theory era un’impresa improbabile: cosa possono avere a che fare chiacchiere spinte ed esperimenti live sul sesso con le atmosfere nerd di giovani scienziati che tanto sanno della teoria e quasi nulla della pratica? A tentare il connubio è stata la nuova serie, disponibile dal 28 aprile ed ambientata in un convitto, nel quale una studentessa senza vita sociale decide di creare un’app sull’orgasmo femminile, partendo dai fondamentali. Vergine, rigida, concentrata solo sui propri progetti e sull’idea di avere in qualche modo successo, Natalia (Aleksandra Skraba) decide di lanciarsi in uno studio sull’intimità per il quale ha bisogno dell’aiuto di due amiche più “esperte”: Paulina (Maria Soboci?ska), che sta per sposarsi e ha una vita sessuale ...