Serie A | Inter-Sampdoria | possibile cambio d’orario del match

Advertising

Inter : ?? | ARBITRO Sarà Alessandro Prontera, della sezione di Bologna, l'arbitro di Crotone-Inter ?? - Gazzetta_it : #Inter, #Zhang anticipa i tempi: è già a Milano - SquawkaNews : Inter's last two Serie A victories: ? Inter 1-0 Cagliari (11/04) ?? Darmian (77') ??? Hakimi ? Inter 1-0 Verona (2… - Yuro_23 : RT @Gazzetta_it: Da #Abramovich a #Suning: quei grandi investimenti dietro i primi trionfi - lifestyleblogit : SNAI – Serie A: Napoli-Cagliari, c'è solo l'«1» Inter a Crotone, il primo match point vale 1,22 - -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Inter

Sky Sport

Suning sarà la prima proprietà straniera a vincere lo scudetto. In Italia nessuno si era spinto lassù: gli americani della Roma, gestione Pallotta, ci si erano avvicinati raggiungendo per tre volte il ...Crotone -sarà l'anticipo del sabato delle 18:00 con i pitagorici che ormai aspettano solo la matematica che ne sancirà la retrocessione in cadetteria per la prossima stagione. Invece i nerazzurri sono ad ...Inter Sampdoria, il match della 35^ giornata di Serie A potrebbe subire un cambio d'orario per ragioni di ordine pubblico ...Il presidente dell'Inter Steven Zhang è arrivato in Italia, per stare vicino alla squadra. Sarà il più giovane a conquistare uno scudetto.