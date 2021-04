Serie A, i pronostici della 34ª giornata: Napoli-Cagliari preannuncia spettacolo (Di venerdì 30 aprile 2021) Si torna in campo per la 34ª giornata del campionato di Serie A, la stagione è entrata ormai nella fase decisiva per gli obiettivi di scudetto, Champions, Europa League e salvezza. Nel primo match lo Spezia proverà a conquistare punti per la salvezza contro l’Hellas Verona, poi in campo l’Inter con l’intenzione di vincere anche contro il Crotone. In serata il Milan, la squadra di Stefano Pioli non può permettersi un passo falso in casa contro il Benevento. La Lazio è alla ricerca di punti Champions League contro il Genoa. Fiorentina e Atalanta in trasferta contro Bologna e Sassuolo, sfida fondamentale tra Napoli e Cagliari. Non può sbagliare la Juventus con l’Udinese, la Sampdoria con la Roma. Chiude Torino-Parma. Serie A, i pronostici della 34ª ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 30 aprile 2021) Si torna in campo per la 34ªdel campionato diA, la stagione è entrata ormai nella fase decisiva per gli obiettivi di scudetto, Champions, Europa League e salvezza. Nel primo match lo Spezia proverà a conquistare punti per la salvezza contro l’Hellas Verona, poi in campo l’Inter con l’intenzione di vincere anche contro il Crotone. In serata il Milan, la squadra di Stefano Pioli non può permettersi un passo falso in casa contro il Benevento. La Lazio è alla ricerca di punti Champions League contro il Genoa. Fiorentina e Atalanta in trasferta contro Bologna e Sassuolo, sfida fondamentale tra. Non può sbagliare la Juventus con l’Udinese, la Sampdoria con la Roma. Chiude Torino-Parma.A, i34ª ...

