Serie A | “FantaMed” | ore 15 00 live su Instagram! Su Mediagol sbarca il Fantacalcio

Leggi su mediagol

(Di venerdì 30 aprile 2021) "“: la trasmissione disulA, Lazio-Milan 3-0: Correa ed Immobile assegnano il monday night ad Inzaghi. La classificaDubbi di formazione? Nessun problema! Analizzeremo insieme la trentaquattresima giornata diA in chiave fantacalcistica, studiando possibili favoriti e sconsigliati per la tua rosa.Cristiano Ronaldo, a secco da diverse giornate, potrebbe tornare a graffiare contro l'Udinese di Luca Gotti? Edin Dzeko o Borja Mayoral? Josip Ilicic va schierato o no? Zlatan Ibrahimovic rientra per trascinare il Milan di Stefano Pioli? Il Crotone può essere la compagine giusta per far tornare al gol l'attaccante belga di Antonio Conte, Romelu Lukaku? Nwankwo Simy imprescindibile o sacrificabile (LEGGI QUI)?Di tutto questo – e non solo – parleremo nel corso del format ...