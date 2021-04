Sergio Conti è il nuovo direttore responsabile di Reggio Tv

Leggi su cityroma

(Di venerdì 30 aprile 2021) . Il giornalista ha venti anni di esperienza, tra televisione, radio, carta stampata e web L’emittente televisiva calabreseTV ha undelle news: si tratta di, giornalista e imprenditore reggino, che succede a Francesco Chindemi. Esperto di produzioni televisive,è il proprietario dell’azienda di comunicazione Iamu. In vent’anni di carriera, ha collaborato per giornali quali l’Avvenire, Calabria Ora e Corriere della Calabria; ha ideato e condotto diversi programmi radiofonici di intrattenimento e informazione in onda su Radio Touring; ha prodotto docufilm per la televisione quali Gli spazi della pena in carcere al fianco dei detenuti, Bambini in bilico sui minori a rischio in Calabria e Fantasmi sul fenomeno dell’immigrazione. Anchorman ...