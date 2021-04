Serena Rossi madrina di Venezia 2021 e già fantastichiamo sui suoi look

(Di venerdì 30 aprile 2021) Dopo aver conquistato la Rai a colpi di fiction e canzoni,è pronta allo step successivo. L’attrice e conduttrice – dalla voce deliziosa – sarà ladella Mostra del cinema di, seguendo le orme di chi – Anna Foglietta – l’ha preceduta. L’annuncio è arrivato soltanto ieri, 29 aprile, e noi giàsui bellissimiche l’attrice – siamo sicuri – sfoggerà sul red carpet di. Con classe e bellezza,ha conquistato grande e piccolo schermo, sia come attrice ma anche come conduttrice. Lo dimostra l’ultimo progetto andato in porto in prima serata su Rai 1: con Canzone segreta, laha dimostrato di avere tutte le carte ...

: cantante, attrice, presentatrice. E' stata scelta per essere la madrina del prossimo Festival del cinema di Venezia. Facciamole i conti in tasca. Quali sono i suoi guadagni? E' notizia ...L'attrice napoletana calcher il red carpet del Lido minimo due volte al giorno, dall 1 all 11 settembre. Nonostante la pandemia, perquesto stato un anno fantastico. Regina dello share in tv con Mina Settembre e Canzone segreta , l attrice ora in attesa di quel Diabolik dei Manetti Bros, in cui ci sar anche lei.