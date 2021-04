“Senza infortuni, avrebbero lottato per lo Scudetto”: Adani ne è sicuro (Di venerdì 30 aprile 2021) Daniele Adani, opinionista di Sky Sport, a Bobo Tv su Twich ha detto la sua sulla rimonta del Napoli di Gattuso Il Napoli è stato autore di una rimonta importante in campionato. Gli azzurri sono terzi in classifica a pari punti con Juventus e Milan e a -2 dall’Atalanta seconda e sono padroni del proprio Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 30 aprile 2021) Daniele, opinionista di Sky Sport, a Bobo Tv su Twich ha detto la sua sulla rimonta del Napoli di Gattuso Il Napoli è stato autore di una rimonta importante in campionato. Gli azzurri sono terzi in classifica a pari punti con Juventus e Milan e a -2 dall’Atalanta seconda e sono padroni del proprio Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

Pall_Gonfiato : #Adani è rimasto spiazzato dalla bravura di #Gattuso - aleros_acm : Rivedere la formazione tipo dopo tutti questi mesi devo ammettere che mi fa un certo effetto, soprattutto pensando… - MondoNapoli : Adani: 'Il campo ha dato ragione a Gattuso. Senza infortuni, oggi il Napoli lottava per lo Scudetto' -… - IononDevo : @MTibete Sai come la penso su Conte. Spero che non abbia altre offerte. Lo spero. Ad oggi con quella rosa, se no ha… - herbertharriola : RT @Pirichello: Europa League senza infortuni la vincevamo col cazzo di fuori, sarà la stagione con più rimorsi di sempre -