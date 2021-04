Selvaggia Lucarelli intervista Luca Nisco, il rider sannita licenziato: “Quel biglietto non andava trascritto né consegnato” (Di venerdì 30 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “Riconosco il mio errore. Forse se Quel giorno non fosse stato il 25 aprile e se fosse stata una situazione più tranquilla, avrei detto al collega che Quel biglietto era sbagliato e avrei evitato di strapparlo. Ma in realtà un biglietto del genere non doveva neanche essere trascritto. L’operatore doveva segnalare al mittente che il contenuto del messaggio violava gli standard dell’azienda e non poteva essere allegato alla consegna”. Sono le parole di Luca Nisco, il rider sannita che il 25 aprile scorso portando un paio di bottiglie di vino a un cliente a Bologna ha strappato un biglietto inneggiante al duce, che accompagnava il pacco, e si è visto annullare tutti i turni di ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 30 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “Riconosco il mio errore. Forse segiorno non fosse stato il 25 aprile e se fosse stata una situazione più tranquilla, avrei detto al collega cheera sbagliato e avrei evitato di strapparlo. Ma in realtà undel genere non doveva neanche essere. L’operatore doveva segnalare al mittente che il contenuto del messaggio violava gli standard dell’azienda e non poteva essere allegato alla consegna”. Sono le parole di, ilche il 25 aprile scorso portando un paio di bottiglie di vino a un cliente a Bologna ha strappato uninneggiante al duce, che accompagnava il pacco, e si è visto annullare tutti i turni di ...

Advertising

PiazzapulitaLA7 : Non è che gli altri partiti oltre il M5S siano all'avanguardia per quanto riguarda l'idea della donna. Penso al PD… - PiazzapulitaLA7 : Il fatto che Grillo sia un padre dal mio punto di vista non costituisce un'attenuante ma un'aggravante. Perché rapp… - Angelic32732799 : Ma dov’è la recensione finale di Selvaggia Lucarelli post #MatrimonioAPrimaVista? Anche quando non lo guardavo aspettavo solo quella ?? - anteprima24 : ** Selvaggia Lucarelli intervista Luca Nisco, il #Rider sannita licenziato: 'Quel biglietto non andava trascritto n… - SiamoPartenopei : Leotta nella bufera, Selvaggia Lucarelli: 'Questo mostro lo foraggi un bel po'' -