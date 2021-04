**Scuola: preside Righi, ‘lavorare d’estate? Mi devi rifare il contratto, mancette no’** (Di venerdì 30 aprile 2021) Roma, 30 apr. (Adnkronos) – “Il Piano Estate è una idea valida ma avulsa dal contesto più generale del contratto di lavoro degli insegnanti. E’ tardiva, in un anno scolastico infinito, eterno e pieno di cambiamenti. Non si può continuare a lavorare a macchia di leopardo e ‘chiedere’ a poco più di un mese dalla fine senza indicarmi le risorse che avrò a disposizione e senza dire prima quanto mi paghi. Perché la mancetta ai professori, no!”. A parlare con l’Adnkronos è la preside del romano liceo scientifico Righi, Monica Galloni, che aggiunge: “Tutto si basa sempre sulla disponibilità. Ma se mi vuoi far lavorare d’estate, mi devi rifare il contratto”.“Purtroppo l’Italia non riconosce il merito – prosegue la Dirigente – Mantenere alto il livello dell’insegnamento ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 30 aprile 2021) Roma, 30 apr. (Adnkronos) – “Il Piano Estate è una idea valida ma avulsa dal contesto più generale deldi lavoro degli insegnanti. E’ tardiva, in un anno scolastico infinito, eterno e pieno di cambiamenti. Non si può continuare a lavorare a macchia di leopardo e ‘chiedere’ a poco più di un mese dalla fine senza indicarmi le risorse che avrò a disposizione e senza dire prima quanto mi paghi. Perché la mancetta ai professori, no!”. A parlare con l’Adnkronos è ladel romano liceo scientifico, Monica Galloni, che aggiunge: “Tutto si basa sempre sulla disponibilità. Ma se mi vuoi far lavorare, miil”.“Purtroppo l’Italia non riconosce il merito – prosegue la Dirigente – Mantenere alto il livello dell’insegnamento ...

Advertising

TV7Benevento : **Scuola: preside Righi, 'lavorare d'estate? Mi devi rifare il contratto, mancette no'**... - dntmwmessageman : @gaianotgaea A noi il problema é che siccome noi scegliamo se andare a scuola o no, oltre ad avere degli incompeten… - keithLVJY : RT @glsiviero: Liceo pugliese, il preside nega l'autorizzazione a un esponente dell’Arcigay di parlare all'assemblea di istituto del #ddlZa… - LaReginaRossa : Un polverone per la preside di una scuola di cariati che ha fatto vaccinare degli studenti perché stavano buttando… - quellasad : @CRIXVIBEZ la nostra preside a inizio del primo anno ci aveva detto che sarebbe passata per le classi e cose così s… -